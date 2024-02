L'esercito di Mosca ha preso il controllo completo della città

I social media russi hanno condiviso un video che mostra i soldati di Mosca mentre issano bandiere russe su un edificio amministrativo ad Avdiivka, nell’oblast del Donetsk, nell’Ucraina orientale. La Russia ha affermato che le sue forze hanno preso il controllo completo della città, per mesi al centro di intensi combattimenti. Uno sviluppo che Mosca potrebbe utilizzare per risollevare il morale delle truppe, mentre si avvicina il secondo anniversario dell’invasione dell’Ucraina. L’annuncio del ministero della Difesa russo è arrivato lo stesso giorno in cui il capo militare ucraino ha dichiarato che stava ritirando le truppe dalla città di Avdiivka, dove i difensori in inferiorità numerica avevano combattuto un attacco russo per quattro mesi. Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio personale di congratulazioni alle truppe presenti in città, ha riferito l’agenzia di stampa statale Tass. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha descritto la cattura di Avdiivka come una “vittoria importante”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata