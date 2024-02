I filmati dall'area di Yaroun

L’esercito israeliano ha diffuso filmati di raid su presunte infrastrutture di Hezbollah in Libano. Le Forze di difesa di Tel Aviv hanno affermato che i loro aerei da combattimento hanno colpito le infrastrutture di Hezbollah nell’area di Yaroun. L’esercito ha aggiunto che gli attacchi hanno colpito anche le aree di Aalma El Chaeb e Al-Dahira, nel sud del Libano, con fuoco d’artiglieria “per rimuovere le minacce”. I combattimenti lungo il confine israelo-libanese si sono intensificati questa settimana. Mercoledì 14 febbraio un lancio di razzi dal Libano ha ucciso un soldato israeliano. In risposta, un attacco di droni israeliani ha ucciso un comandante di Hezbollah e altri due agenti in Libano. Il giorno successivo, gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso 10 civili libanesi, spingendo Hezbollah a lanciare una salva di razzi nel nord di Israele e minacciando di espandere il conflitto. Dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre, le forze di Hezbollah sono impegnate in scontri quasi quotidiani con le truppe israeliane lungo il confine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata