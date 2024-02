Nessun sorpasso dunque dei nazionalisti del Blocco Nazionalista Galiziano (Bng) insieme ai socialisti

Secondo gli exit poll della tv pubblica spagnola Tve, il Partito popolare rimarrà al governo nella regione della Galizia con la maggioranza assoluta. Nessun sorpasso dunque dei nazionalisti del Blocco Nazionalista Galiziano (Bng) insieme ai socialisti. Secondo le prime stime il Partito popolare ha ottenuto tra i 39 e i 40 seggi al Parlamento regionale, dove la maggioranza assoluta è di 38 seggi. Il Bng ha ottenuto tra 25 e 26 seggi, mentre il Partito socialista ha perso consensi fermandosi a 9-10 seggi.

Alla scorsa tornata elettorale, nel 2020, il Pp aveva ottenuto 42 seggi, dunque ne perderebbe due. Mentre il Bng ne aveva ottenuti 19. Il Partito socialista ne aveva ottenuti 14, quindi ne perderebbe almeno 4. Il partito Democracia Ourensana secondo gli exit poll potrebbe ottenere un seggio. Resterebbero fuori dal Parlamento regionale sia Sumar che Vox. Sembra quindi che il Partito popolare ha evitato una sconfitta che sarebbe stata particolarmente dura visto che ha governato la Galizia in decenni e che il suo attuale leader, Alberto Núñez Feijóo, ha guidato la regione per 13 anni. I sondaggi pubblicati in campagna elettorale avevano aperto alla possibilità di un sorpasso dei nazionalisti con i socialisti sul Pp.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata