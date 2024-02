Così alla madre del dissidente politico russo i funzionari del carcere dove era detenuto

In occasione dell’arrivo della madre di Alexei Navalny nella colonia penale in cui il figlio stava scontando la pena quando è morto, i funzionari del carcere le hanno detto che il dissidente politico russo è deceduto per una “sindrome da morte improvvisa“. È quanto ha riferito su X Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione di Navalny. La portavoce dell’oppositore morto in carcere, Kira Yarmysh, ha precisato inoltre che in un biglietto consegnato alla madre di Navalny si dice che il figlio è morto alle 14.17 ora locale di venerdì.

