L'oppositore di Putin è morto venerdì a 47 anni

Sono oltre 200 in Russia le persone fermate fra venerdì e sabato a raduni in memoria di Alexei Navalny in 21 diverse città. È quanto riferisce la ong Ovd-Info, gruppo che monitora la repressione politica in Russia. Le immagini arrivano da Mosca e Novosibirsk . Ieri il servizio penitenziario russo ha annunciato la morte in carcere del 47enne Alexei Navalny, oppositore del presidente Vladimir Putin. Fra le città in cui si sono tenuti raduni spontanei in memoria di Navalny ci sono Novosibirsk, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Taganrog, Bryansk e Belgorod.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata