La protesta è stata organizzata da 11 partiti dell'opposizione di centro e di sinistra

Migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Zagabria, capitale della Croazia, accusando il partito di centro-destra al governo di corruzione e chiedendo che le elezioni parlamentari di quest’anno si tengano il prima possibile. La protesta è stata organizzata da 11 partiti dell’opposizione di centro e di sinistra.

La Croazia, Paese membro dell’Ue, ha in programma per quest’anno elezioni parlamentari e presidenziali, che si aggiungono alle elezioni che si terranno per il Parlamento europeo all’inizio di giugno. Le date delle votazioni nazionali non sono ancora state stabilite. I partiti di opposizione vogliono che le elezioni politiche si tengano immediatamente e hanno presentato una richiesta formale di scioglimento del Parlamento croato in seguito a una controversia sull’elezione del nuovo procuratore di Stato del Paese.

Il primo ministro Andrej Plenkovic ha difeso la recente nomina dell’ex giudice Ivan Turudic a questo incarico nonostante i rapporti che lo legano a persone coinvolte in casi di corruzione. Plenkovic e la sua Unione Democratica Croata, nazionalista, governano la Croazia da anni. Il Paese è entrato a far parte dell’UE nel 2013, dopo un’epoca di guerre e crisi e l’anno scorso ha aderito alla zona Schengen e alla zona euro.

