I pompieri stavano cercando di spegnere l'incendio

Il serbatoio del carburante di un camion in fiamme è esploso mentre i vigili del fuoco di Los Angeles cercavano di spegnere l’incendio. Nove persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave. I pompieri sono arrivati sulla scena pochi minuti prima dell’esplosione del mezzo. I funzionari dicono che tutte i feriti sono stati trasportati in un vicino centro traumatologico e stabilizzati. Una è stata trasferita al reparto ustionati di un altro ospedale. Il luogo dell’esplosione si trova in un’area industriale separata dal quartiere limitrofo da un’ampia strada e da una linea ferroviaria.

