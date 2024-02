Si era tuffato per salvare il suo cane, l'intervento dei Vigili del fuoco in elicottero

Allarmi inondazioni in corso per milioni di abitanti della California. Oltre 900mila utenze hanno subito black out elettrici e centinaia di voli sono stati cancellati o hanno subito ritardi in diversi aeroporti. Proclamato lo stato di emergenza in almeno otto contee. Piogge torrenziali a Los Angeles, dove scorre l’omonimo fiume: nelle immagini il drammatico salvataggio di un uomo che si era tuffato in acqua per salvare il suo cane. Sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco con l’elicottero.

