Non ci sarebbero vittime

A seguito di un attacco di un drone ucraino nella regione russa di Kursk è scoppiato un incendio in un deposito di petrolio. Lo riferisce il governatore della regione di Kursk, Roman Starovoyt, come riportato da Interfax. “A seguito di un attacco di un Uav (drone) ucraino nella regione di Kursk, si è verificato un incendio in un deposito di petrolio. Secondo le informazioni preliminari, non ci sono state vittime. Tutti i servizi speciali stanno lavorando sul posto. Vi preghiamo di mantenere la calma”, ha scritto giovedì il capo della regione nel suo canale Telegram.

