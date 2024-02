La ministra per l'ambiente Leonore Gewessler commenta la lettera inviata dall'Italia alla commissione europea per l'attivazione dell'articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell'Ue

“Oggi Salvini dimostra finalmente di difendere solo i profitti della lobby del trasporto merci e non i cittadini della regione. I tirolesi soffrono di condizioni insopportabili: ingorghi, rumore e aria cattiva sono un’amara realtà lungo la direttrice del Brennero. Manteniamo quindi la nostra rotta: la tutela della popolazione è fuori discussione. Ecco perché esistono le misure di emergenza”. Lo ha dichiarato la ministra per la protezione del clima, l’ambiente, l’energia dell’Austria, Leonore Gewessler, commentando la lettera inviata dall’Italia alla commissione europea per l’attivazione dell’articolo 259 del Trattato sul funzionamento dell’Ue sul ricorso alla Corte dell’Ue sulla vicenda del Brennero.

“Su questo sono completamente d’accordo con il governo regionale del Tirolo. Abbiamo giustamente sostenuto che le nostre misure sono legalmente conformi e addirittura necessarie ai sensi del diritto dell’Ue. Lo diremo anche alla Commissione – ha rimarcato -. Quindi legalmente parlando sono molto tranquilla. Alla fine vale una cosa: chi prende sul serio i tirolesi dovrebbe cercare una soluzione al tavolo delle trattative. Salvini non sta riducendo i problemi, ma sta semplicemente ritardando qualsiasi miglioramento“.

