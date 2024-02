I manifestanti hanno provocato code lunghe chilometri che raggiungono Montpellier da un lato e Girona dall'altro

In Spagna, gli agricoltori catalani hanno bloccato l’autostrada AP-7 in entrambe le direzioni vicino al confine con la Francia, provocando code lunghe chilometri che già raggiungono Montpellier dal lato francese e Girona dal lato spagnolo. I manifestanti si sono intrattenuti tutta la notte accendendo fuochi e riscaldando l’atmosfera anche con la musica. Tagliati anche degli alberi per intralciare la viabilità.

