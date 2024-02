"Non bisogna cadere nella trappola di Hamas", ha aggiunto il vicepremier

“Noi siamo amici fraterni di Israele ma anche agli amici si dice di fare attenzione” perché nella Striscia di Gaza “ci sono decine di migliaia di vittime civili e troppi bambini“. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. Hamas “usa i civili come scudo”, prosegue Tajani, “e vuole che la risposta di Israele sia più dura, non bisogna cadere nella trappola di Hamas. Servono attacchi mirati che riducano i danni alla popolazione civile, ci sono troppe vittime”. Ma questo, ha chiarito, “non a nulla a che vedere con il diritto di Israele ad attaccare Hamas”. Tajani ha anche parlato degli ostaggi che “sono vittime civili che non hanno colpe e devono essere liberati il prima possibile”.

Europee, Tajani: “Presto per parlare di una mia candidatura”

“Non c’è nulla di strano se i leader” delle forze politiche “si candidano” per le elezioni europee. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “E’ un modo per rafforzare la linea politica e limitare l’astensionismo”, anche se poi i leader eletto “non faranno i parlamentari europei”, ha affermato. Sulla possibilità di una sua candidatura, ha spiegato, “è presto”. Prima c’è il Congresso di Forza Italia, “se sarò rieletto” segretario del partito “ne parlerò con gli alleati e decideremo”.

Amministrative, Tajani: “Contrario a terzo mandato per i governatori”

Sui “governatori sono contrario” al terzo mandato, ha aggiunto Tajani. “Per i sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti – ha spiegato il vicepremier – va bene, si può arrivare al terzo mandato, ma per quanto riguarda i governatori diventa troppo lungo”. In democrazia, ha sottolineato, “serve l’alternanza”. Ha quindi ricordato il sistema americano dove “c’è un limite ai mandati”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata