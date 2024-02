I figuranti del parco a tema californiano vorrebbero unirsi sotto una sigla sindacale

Gli interpreti di Topolino e Cenerentola di Disneyland potrebbero sindacalizzarsi. Un gruppo di ‘figuranti’ di Disneyland in California sta valutando la possibilità di aderire a un sindacato. Mentre la maggior parte dei lavoratori dei parchi a tema Disney in California ha già un sindacato, circa 1.700 artisti e personale di supporto, invece, non ce l’hanno. Tra i lavoratori che finora non hanno avuto rappresentanza sindacale ci sono quelli che incontrano e accolgono gli ospiti e sfilano nelle parate nei panni di Topolino, Cenerentola e altri personaggi iconici di Disneyland e Disney California Adventure. I funzionari del sindacato affermano che gli artisti vogliono un sindacato per affrontare le condizioni di sicurezza dei costumi e i problemi di programmazione e che la scorsa settimana è iniziata una procedura per consentire agli artisti di iscriversi per provare a fondare un gruppo sotto una sigla sindacale.

“Non si tratta di una situazione in cui il datore di lavoro è il cattivo”, ha dichiarato Kate Shindle, presidente dell’Actors’ Equity Association, che rappresenta gli artisti. “È estremamente importante che Disney rimanga un luogo che le persone considerano magico, e credo che la sindacalizzazione migliori questo aspetto in generale“. L’adesione ai sindacati è in declino da decenni negli Stati Uniti, ma negli ultimi anni le organizzazioni hanno visto crescere il sostegno dell’opinione pubblica in seguito alle trattative contrattuali di alto profilo che hanno coinvolto gli studios di Hollywood e gli hotel di Las Vegas. Il National Labor Relations Board, l’agenzia federale che protegge il diritto dei lavoratori a organizzarsi, ha riportato più di 2.500 richieste di rappresentanza sindacale nell’anno fiscale 2023, il numero più alto degli ultimi otto anni.

La Disney gestisce due parchi a tema – Disneyland e Disney California Adventure – e un’area commerciale e di intrattenimento chiamata Downtown Disney ad Anaheim, in California. Disneyland, il parco più antico della società, è stato il secondo parco a tema più visitato al mondo nel 2022, con 16,8 milioni di persone che hanno varcato i suoi cancelli, secondo un rapporto della Themed Entertainment Association e di AECOM.

Le tessere sindacali sono state distribuite a partire dalla scorsa settimana per promuovere la formazione di un sindacato nell’ambito dell’Actors’ Equity Association, che tradizionalmente rappresenta attori e direttori di scena. Il gruppo rappresenta già gli artisti teatrali dei parchi a tema della Walt Disney Co. in Florida, hanno dichiarato gli organizzatori all’Associated Press.

Coloro che vogliono formare il sindacato, che chiamano ‘Magic United’, vogliono affrontare i problemi di sicurezza dei costumi, come la pulizia degli articoli e l’uso di tessuti appropriati per i balli. Vogliono anche una programmazione più stabile. Il gruppo ha iniziato a organizzarsi per i problemi di salute e sicurezza emersi quando il parco ha ricominciato a permettere ai visitatori di interagire da vicino con i personaggi dopo la chiusura per pandemia, ha detto Shindle. Alcuni artisti sono anche preoccupati per la richiesta di indossare collant e trucchi non adatti alla loro carnagione e per la giusta retribuzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata