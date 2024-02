Angelo Marasca, cittadino argentino e organizzatore del presidio: "Vuole imporre un colpo di Stato"

Il presidente argentino Javier Milei è andato in visita in Vaticano. Il capo di Stato sudamericano ha partecipato alla celebrazione eucaristica per la canonizzazione di Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa, conosciuta come Mama Antula, la prima santa argentina. Nel frattempo un gruppo di persone si è riunito vicino alla Basilica di San Pietro per protestare contro Milei. “E’ inquietante e pericoloso a livello mondiale”, racconta Laura Senserini, una manifestante. “Pretende di imporre un colpo di Stato, facendo saltare in aria tutte le leggi fondamentali della Repubblica”, spiega Angelo Marasca, cittadino argentino e organizzatore del presidio.

