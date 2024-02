Era un jet Bombardier Challenger 600 con 5 persone a bordo

Un piccolo aereo si è schiantato al suolo sulla Interstate 75 in Florida venerdì pomeriggio, mandando il traffico in tilt. Fiamme e una alta colonna di fumo erano visibili sulla carreggiata. L’amministrazione dell’Aviazione federale ha identificato il velivolo come un jet Bombardier Challenger 600 con 5 persone a bordo. Secondo il bilancio più aggiornato, due persone sono morte nello schianto.

