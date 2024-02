Il quotidiano scrive: "L'attore sembrava poco contento di essersi offerto volontario"

Il ‘Ballo del qua qua’ di Amadeus e Fiorello con John Travolta supera i confini dell’Italia. Diverse testate internazionali, infatti, hanno ripreso la performance andata in scena nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo. Tra queste il britannico Daily Mail, che riferendosi a Travolta scrive: “È noto per le sue mosse in ‘La febbre del sabato sera’ e ‘Grease’, tuttavia John Travolta ha imparato un nuovo ballo mercoledì sera. Partecipando al festival musicale di Sanremo in Italia, l’attore sembrava poco contento di essersi offerto volontario per il numero mentre si esibiva insieme ai conduttori Fiorello e Amadeus fuori dal teatro Ariston. Circondati da persone in costume da pollo, i tre hanno eseguito l’italiano ‘Il Ballo del Qua Qua’ o ‘Canto degli uccelli’, ma la star di Hollywood non è riuscita a sorridere mentre eseguiva le mosse”.

