La fregata Hessen è partita da Wilhelmshaven con circa 240 soldati a bordo

Una fregata della Marina tedesca è salpata giovedì verso il Mar Rosso, dove Berlino intende farla partecipare alla missione dell’Unione europea per aiutare a difendere le navi da carico dagli attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, che ostacolano il commercio. La Hessen è partita dal porto di Wilhelmshaven, nel Mare del Nord, con circa 240 soldati a bordo. L’obiettivo è quello di avere la nave in posizione una volta che la missione dell’Ue avrà ricevuto il via libera ufficiale e il Parlamento tedesco avrà approvato il mandato per la sua partecipazione, cosa che si prevede avverrà alla fine di febbraio. I ministri degli Esteri dell’Ue dovrebbero approvare la missione nel Mar Rosso il 19 febbraio e 7 Paesi del blocco sarebbero pronti a fornire navi o aerei.

