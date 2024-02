Le immagini dalle telecamere sugli elmetti delle truppe

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno diffuso un nuovo video che mostra le operazioni militari a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Con le telecamere sull’elmetto, i soldati di Tel Aviv hanno perlustrato le strade della città palestinese in cerca di altri tunnel e incrociando il fuoco con i miliziani di Hamas. L’offensiva aerea e terrestre di Israele, durata quattro mesi – tra le più distruttive della storia recente – ha ucciso oltre 27.000 palestinesi, cacciato la maggior parte delle persone dalle proprie case e spinto un quarto della popolazione verso la fame. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’offensiva continuerà e si espanderà fino alla “vittoria totale” su Hamas, che ha iniziato la guerra lanciando un attacco ad ampio raggio nel sud di Israele il 7 ottobre in cui i militanti hanno ucciso circa 1.200 persone, per lo più civili, e preso in ostaggio circa 250 persone. Israele ha anche promesso di riportare indietro gli oltre 100 prigionieri ancora detenuti da Hamas dopo che la maggior parte degli altri erano stati liberati durante il cessate il fuoco di novembre in cambio del rilascio dei palestinesi imprigionati da Israele.

