I negoziatori del Parlamento europeo e la presidenza belga del Consiglio Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio su nuove regole per migliorare le condizioni di lavoro dei rider.

Elisabetta Gualmini, vicepresidente S&D e relatrice del Parlamento europeo sul provvedimento, ieri aveva dichiarato: “Tutto il nostro team al Parlamento europeo è impegnato a trovare un accordo con la presidenza belga per garantire una legislazione europea efficace che dia dignità, protezione e diritti ai lavoratori delle piattaforme. Dopo il fallimento della maggioranza degli Stati membri dell’Ue sullo storico accordo provvisorio raggiunto a dicembre, domani è la nostra ultima possibilità. Mi auguro che gli Stati membri dell’Ue sentano finalmente la responsabilità di produrre una buona legge per i lavoratori delle piattaforme tanto quanto noi. 30 milioni di lavoratori delle piattaforme ci guardano. Tutta l’Europa, e molti altri oltre i nostri confini, ci stanno guardando. Abbiamo l’opportunità di proteggere tutti i lavoratori nell’era digitale e di essere i pionieri del diritto del lavoro globale. Non sprechiamola!”.

