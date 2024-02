La sferzata di Blinken: "Lo Stato ebraico non ha licenza di disumanizzare gli altri"

Proseguono le trattative per il rilascio degli ostaggi in mano ad Hamas e per giungere ad una tregua nel conflitto a Gaza. Un duro stop all’accordo è arrivato ieri dal premier israeliano Netanyahu, per il quale lo Stato ebraico non può arrendersi alle condizioni “deliranti” poste da Hamas che “porterebbero a un altro massacro” come quello del 7 ottobre. Pronta la risposta dell’organizzazione palestinese, che ha accusato Israele di non voler arrivare veramente a uno stop dei combattimenti. Intanto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha esortato Israele a non “disumanizzare gli altri”.

09:50 Iraq, Forze armate: “Coalizione a guida Usa è fonte di instabilità”

Le Forze armate dell’Iraq hanno condannato l’attacco sferrato ieri dagli Usa con un drone a Baghdad che ha colpito l’auto sulla quale viaggiavano tre membri della milizia filo iraniana Kataib Hezbollah, e ha affermato che la coalizione a guida Usa è diventata un fattore di instabilità per il Paese. E’ quanto si legge in una nota firmata dal portavoce del Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Iraq, Yehia Rasool, pubblicata dall’ufficio del primo ministro del Paese.

09:35 Norvegia invierà 26 milioni di dollari a Unrwa

La Norvegia invierà all’agenzia Onu Unrwa 26 milioni di dollari. Ne ha dato notizia il ministro degli Esteri norvegese Espen Barth Eide su X. “Oggi la Norvegia trasferisce 26 milioni di dollari all’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite che sostiene i rifugiati palestinesi”, che è “la spina dorsale degli sforzi umanitari a Gaza. I suoi servizi sono fondamentali per milioni di persone in condizioni di estrema necessità”, ha aggiunto. Diversi Paesi hanno sospeso i fondi diretti all’agenzia dopo che Israele ha accusato 12 dipendenti dell’Unrwa di aver partecipato agli attacchi del 7 ottobre.

09:25 Palestinese spara a soldati Israele in Cisgiordania, ucciso

Un uomo armato palestinese che ha aperto il fuoco contro le truppe israeliane vicino alla città di Dayr Sharaf, in Cisgiordania, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. L’esercito israeliano ha affermato che i riservisti del 7037° battaglione che operavano in una postazione militare vicino alla città hanno risposto al fuoco contro l’uomo armato. Altri due palestinesi sarebbero rimasti feriti nello scontro, riferisce il Times of Israel che cita fonti dei servizi di emergenza. L’Idf ha riferito che un soldato è stato colpito all’elmetto ma che è rimasto illeso e che non ci sono stati feriti tra i riservisti

09:00 Idf, catturati a Khan Younis due assalitori del 7 ottobre

L’esercito israeliano ha affermato che le truppe della Brigata Commando hanno catturato decine di “sospetti agenti terroristici” nella parte occidentale di Khan Younis tra cui “due terroristi che hanno partecipato all’assalto del 7 ottobre” e un “altro membro della forza d’élite Nukhba di Hamas”. Ne dà notizia il Times of Israel. Sempre durante le operazioni a Khan Younis, l’Idf ha affermato che il commando Maglan ha “ucciso due uomini armati da distanza ravvicinata e poi ha individuato e ucciso un terzo agente sul tetto di una scuola”. I paracadutisti e le brigate Givati hanno poi ucciso “più di 20 agenti di Hamas durante un’offensiva contro le sedi del gruppo”, ha riferito l’esercito israeliano.

08:45 Putin: “Lavoriamo con Hamas per aiutare gli ostaggi”

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il ministero degli Esteri russo sta lavorando con l’ala politica di Hamas per aiutare gli ostaggi. Ne dà notizia l’agenzia Interfax. “Sapete che dopo l’aggravarsi della situazione in Medioriente, la Russia sta facendo di tutto per aiutare le persone tenute in ostaggio. È noto che il nostro ministero degli Esteri sta lavorando con l’ala politica di Hamas, e in generale ci sono stati alcuni risultati”, ha detto Putin durante l’incontro con il rabbino capo della Russia Berl Lazar e il capo della Federazione delle comunità ebraiche Alexander Boroda.

07:15 Blinken: “Israele non ha licenza di disumanizzare gli altri”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito Israele che non ha “la licenza per disumanizzare gli altri“.Gli israeliani “sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre“, ha detto Blinken in un discorso in una conferenza stampa a Tel Aviv, come riferisce il Times of Israel. “Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno. Ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri”, ha aggiunto.

