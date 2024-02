L'incidente nella città di Loveland

Un treno merci è deragliato a Loveland, nello Stato americano del Colorado, causando la fuoriuscita di centinaia di litri di gasolio. Il convoglio è uscito dai binari lungo la linea Great Western Railway nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio, secondo quanto comunicato da Loveland Fire Rescue Authority. Le squadre di soccorso specializzate in materiali pericolosi sono intervenute tempestivamente per recuperare il gasolio e ripulire l’area. L’agenzia afferma che la locomotiva è deragliata, causando il foramento di un serbatoio del carburante. I funzionari affermano che la fuoriuscita del carburante è stata contenuta e non ha intaccato falde acquifere o corsi d’acqua. La Great Western Railway è al lavoro per riportare la locomotiva sui binari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata