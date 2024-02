Aerei in volo "per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco"

Aerei polacchi in volo per monitorare la situazione, dopo un lancio di missili russo verso l’Ucraina, e “per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco”. Lo riporta Rbc Ucraina e lo conferma il profilo X RSZ Operational Command delle forze armate polacche. “Desideriamo informarvi che si sta osservando un’intensa attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, legata agli attacchi missilistici sul territorio dell’Ucraina. Sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e DO RSZ sta monitorando costantemente la situazione. Avvertiamo che sono stati attivati aerei polacchi e alleati, il che potrebbe comportare un aumento dei livelli di rumore, soprattutto nella parte sud-orientale del Paese” si legge in un tweet.

Informujemy, że obserwowana jest intensywna aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, związana z uderzeniani rakietowymi na terytorium Ukrainy. Wszystkie niezbędne procedury mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały… pic.twitter.com/TNpDmk9k2P — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 7, 2024

Sindaco Kiev: “Blackout dopo attacco russo”

Parte della città di Kiev è rimasta senza corrente elettrica a seguito di un attacco missilistico russo che ha colpito la capitale stamattina. Lo ha annunciato il sindaco di Kiev, Vitaly Klitshko, in un post su Telegram. “A seguito di un attacco nemico, due linee dell’alta tensione nella capitale” Ucraina “sono state danneggiate da frammenti di razzi” e “alcuni utenti della sponda sinistra sono attualmente senza elettricità”, ha riferito Klitshko. Precedentemente il primo cittadino della capitale Ucraina aveva riferito di esplosioni in città e che il sistema di difesa aerea stava funzionando. Esplosioni sono state udite anche in altre città dell’Ucraina fra cui Kharkiv.

