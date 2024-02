Il Pontefice: "Non dimentichiamo l'Ucraina, la Palestina, Israele, i Rohingya"

“Non dimentichiamo le guerre. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, la Palestina, Israele. I Rohingya”. Lo ha dichiarato Papa Francesco al termine dell’udienza generale, nell’Aula Paolo VI. Tante guerre che sono dappertutto. Preghiamo per la pace. La guerra sempre è una sconfitta. Preghiamo per la pace. Ci vuole la pace”, ha aggiunto il pontefice.

