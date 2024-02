Il presidente di Esquerra Republicana de Catalunya incontra i manifestanti

Il presidente di Esquerra Republicana de Catalunya, partito al governo in Catalogna, Oriol Junqueras, ha espresso il suo sostegno alle proteste degli agricoltori in corso nella regione, con un gruppo di mille trattori che si sta dirigendo verso Barcellona. “Siamo qui per dare il nostro appoggio agli agricoltori che lottano per un futuro pieno di dignità“, ha detto a LaPresse, intercettato nella stazione di servizio di El Bruc, dove ha incontrato i manifestanti. “Siamo preoccupati per la burocrazia che impone l’Ue e anche per i trattati commerciali con i Paesi terzi”, che sottopongono gli “agricoltori europei e catalani a una concorrenza sleale, in quanto in altri Paesi i contadini lavorano in condizioni sanitarie, ecologiche e sociali molto inferiori rispetto a quelle europee”, ha detto Junqueras, sottolineando che “questa è una grande difficoltà per gli agricoltori”.

