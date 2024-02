100 persone ricoverate in ospedale per scivolate e cadute a causa del ghiaccio

Una forte nevicate ha colpito il Giappone e in particolare Tokyo. Gli abitanti si sono risvegliati con diversi centimetri di coltre bianca che hanno coperto strade e ferrovie mandando il traffico in tilt. Oltre 100 voli nazionali e diversi voli internazionali in entrata e in uscita dall’aeroporto Haneda sono stati cancellati. Oltre 100 persone ricoverate in ospedale per scivolate e cadute a causa del ghiaccio.

