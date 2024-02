Lo ha comunicato Buckingham Palace

Re Carlo III ha il cancro. Lo ha annunciato Buckingham Palace, spiegando che al sovrano è stata diagnosticata una forma tumorale per la quale ha già iniziato le relative terapie. Non viene specificato che tipo di cancro abbia Carlo ma la malattia non sarebbe, in ogni caso, collegata al recente intervento subito alla prostata. Carlo, fa sapere il Palazzo Reale, “rimane del tutto positivo riguardo al suo trattamento e non vede l’ora di tornare al pieno servizio pubblico il prima possibile”.

“Il Principe Harry, che vive negli Stati Uniti, ha parlato con il padre e si recherà nel Regno Unito per vederlo nei prossimi giorni”, scrive la Bbc. “Il Re rinvierà i suoi impegni pubblici e si prevede che altri reali di alto rango lo sostituiranno durante il trattamento – aggiunge ancora il quotidiano britannico-. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sullo stadio del cancro o sulla prognosi”.

Sunak: “Certo che si riprenderà”

“Auguro a Sua Maestà una pronta e completa guarigione”. Lo scrive sul suo profilo X il premier britannico, Rishi Sunak, dopo che Buckingham Palace ha diffuso la notizia che al monarca è stato diagnosticato un cancro. “Non ho dubbi che tornerà al massimo delle sue forze in pochissimo tempo e so che tutto il Paese gli augurerà ogni bene”, aggiunge Sunak.

