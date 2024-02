I favorevoli sono stati il 54,55%, ora la questione passa al Consiglio comunale

I parigini si sono espressi a favore di un referendum volto a triplicare la tariffa di parcheggio per i veicoli ‘pesanti, inquinanti e ingombranti’. Secondo i risultati ufficiali, i voti a favore hanno vinto con il 54,55%. Lo riporta Le Parisien facendo notare che la partecipazione al voto è molto bassa, solo il 5,7% degli iscritti.

Il cosiddetto ‘referendum anti Suv’, voluto dalla sindaca Anne Hidalgo, nello specifico propone di aumentare i prezzi dei parcheggi in città per Suv e auto 4×4. Il provvedimento prevede una tariffa triplicata per i non residenti di 18 euro l’ora per le soste negli arrondissements centrali (dall’uno all’undici) e di 12 in quelli periferici. Con la vittoria del sì, la proposta del Municipio dovrebbe quindi applicarsi Suv convenzionali o con motore ibrido che pesano 1,6 tonnellate o più e 2 tonnellate o più se sono completamente elettrici.

