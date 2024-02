Migliaia di persone in festa a San Salvador

Migliaia di salvadoregni hanno gremito la sera di domenica 4 febbraio la piazza centrale della capitale San Salvador per celebrare l’attesa rielezione di Nayib Bukele a presidente ancor prima che venissero annunciati i risultati ufficiali.

Due ore dopo la chiusura dei seggi elettorali, e senza l’annuncio di alcun resoconto ufficiale, Bukele ha dichiarato sulla piattaforma X che “secondo i nostri numeri” aveva vinto. Più tardi, dal balcone del Palazzo Nazionale, ha affermato che il Paese ha fatto la storia nonostante i risultati preliminari solo parziali. Il Tribunale Supremo Elettorale ha iniziato a condividere i risultati preliminari parziali intorno alle 21.00 ora locale.

Con i voti del 31% dei seggi elettorali conteggiati, Bukele ha ottenuto più di 11 volte il numero di voti del suo concorrente nel Fronte di Liberazione Nazionale, Farabundo Martí, di sinistra. Bukele resterà così alla guida del Salvador per un secondo mandato di cinque anni. I funzionari elettorali hanno affermato in una conferenza stampa che i sistemi di voto hanno funzionato come previsto e senza problemi. Bukele, autodefinitosi “il dittatore più cool del mondo”, “re filosofo” e “dittatore di El Salvador” (sono gli status che, ogni tanto, cambia su X), è diventato famoso per la sua brutale repressione contro le bande criminali, in cui è stato arrestato più dell’1% della popolazione del Paese.

Domenica molti elettori hanno espresso la volontà di rinunciare ad alcuni elementi della democrazia se ciò significa tenere a bada la violenza delle bande. L’amministrazione di Bukele ha arrestato più di 76.000 persone da quando è iniziata la repressione nel marzo 2022. Gli arresti di massa sono stati criticati per la mancanza di un giusto processo, ma i salvadoregni hanno ripreso il controllo dei loro quartieri prima dominati dalle gang.

