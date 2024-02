Gli obiettivi Houthi si trovavano in 13 luoghi diversi

Stati Uniti e Gran Bretagna hanno colpito 36 obiettivi Houthi nello Yemen in una seconda ondata di attacchi volti a indebolire ulteriormente i gruppi sostenuti dall’Iran, che hanno incessantemente attaccato gli interessi americani e internazionali sulla scia della guerra tra Israele e Hamas. Gli ultimi attacchi contro gli Houthi sono stati lanciati da navi da guerra statunitensi e da aerei da combattimento americani e britannici. Gli obiettivi Houthi si trovavano in 13 luoghi diversi. “L’aggressione americano-britannica contro lo Yemen non resterà senza risposta e risponderemo all’escalation con l’escalation”, ha dichiarato Mohammed Al-Bukhaiti, membro dell’ufficio politico degli houthi dello Yemen.

