Con molta fatica, aiuti umanitari sono stati distribuiti alla popolazione palestinese che si è rifugiata a Rafah in cerca di riparo dalla guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza. La città più a sud della Striscia è già al centro di una crisi umanitaria. Situata al confine meridionale con l’Egitto, Rafah ha visto arrivare centinaia di migliaia di palestinesi sfollati in cerca di rifugio dalla guerra. Secondo le Nazioni Unite, la città si è gonfiata fino a diventare una distesa di rifugi e campi per circa 1,5 milioni di persone. E a ciò si aggiunge un’enorme richiesta di cibo e altre forniture oltre ai limitati aiuti consentiti a Gaza dall’inizio della guerra.

Nonostante l’afflusso di persone in cerca di rifugio, Rafah non è sfuggita ai bombardamenti aerei, compresi una serie di attacchi aerei israeliani nelle ultime 24 ore. Questa settimana il ministro della Difesa Yoav Gallant ha detto che dopo che le truppe israeliane avranno preso la città meridionale di Khan Younis, si sposteranno a Rafah, senza tuttavia fornire un quadro temporale. Le Nazioni Unite e l’Unione Europea hanno espresso preoccupazione per l’impatto di una tale espansione sui combattimenti.

