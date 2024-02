A causa delle condizioni di neve e gelo, più di 95 stazioni di pedaggio autostradale sono state chiuse

Le abbondanti nevicate che hanno colpito la Cina centrale e orientale hanno interrotto i trasporti nelle province di Anhui e Hubei. Da mercoledì, le violente nevicate si sono verificate in diverse città della provincia di Anhui e hanno interessato diverse sezioni delle autostrade della provincia, come ha riferito domenica l’emittente statale CCTV. A causa delle condizioni di neve e gelo, più di 95 stazioni di pedaggio autostradale sono state chiuse a partire da domenica mattina in tutta la provincia. A causa della nebbia gelata portata dalla neve, Wuhan, la capitale della vicina provincia di Hubei, ha cancellato oltre 200 voli domenica. Nella città di Yichang è stata sospesa l’attività di 115 treni, ha riferito la CCTV.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata