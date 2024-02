I devoti le offrono doni su barchette cariche di fiori

Sulla spiaggia di Ipanema, a Rio de Janeiro, centinaia di persone hanno festeggiato la Regina del mare Iemanja. La dea viene onorata in diversi periodi dell’anno. Ma il 2 febbraio i devoti di tutto il Brasile si riuniscono in riva al mare per celebrare il suo giorno ufficiale. Vestiti di bianco, offrono doni a Iemanja su barchette cariche di fiori, gioielli e profumi che lanciano in mare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata