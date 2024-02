Mosca aveva giustificato la guerra con il tentativo di prevenire il presunto "genocidio" contro le popolazioni russofone dell'est dell'Ucraina

La Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia ha affermato di avere la giurisidizione per pronunciarsi sulla maggioranza delle argomentazioni presentate dall’Ucraina nella causa contro la Russia per l’invasione lanciata nel febbraio 2022. Mosca aveva giustificato la guerra con il tentativo di prevenire il presunto “genocidio” contro le popolazioni russofone dell’est dell’Ucraina. Accuse negate da Kiev che ha chiesto alla Corte di essere riconosciuta non colpevole.

