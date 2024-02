Politico racconta i commenti a porte chiuse del presidente americano

L’immagine pubblica di Joe Biden, solitamente mite e affabile, contrasta con la fama che il presidente ha per lasciarsi andare, in privato, ad un linguaggio senza freni. Politico racconta dei commenti a porte chiuse ai quali il presidente Usa si è lasciato andare nei confronti di Donald Trump, definito un “malato del ca..o” e anche un “fot…o str…o”. Ma anche in pubblico, il mese scorso, il presidente era andato vicino ad insultare apertamente il tycoon. “Nei suoi comizi scherza sull’intruso che voleva prendere a martellate la testa di Paul Pelosi. Pensa che sia divertente. Ci ride sopra”, aveva detto Biden, riferendosi all’aggressione subita dal marito dell’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Al termine della frase, il presidente aveva aggiunto, “che malato del…”, lasciando che gli applausi della folla coprissero l’insulto finale. L’indiscrezione di Politico è significativa del clima infuocato che si respira in questa campagna elettorale, dove del resto neanche Trump risparmia insulti per il suo rivale, definito alternativamente “Sleepy Joe“, nomignolo ormai celebre, o “crooked Joe“, Joe il corrotto.

