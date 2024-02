Il presidente in Michigan dopo aver ottenuto l'endorsment alla sua rielezione

Joe Biden ha ricevuto a Detroit l’abbraccio della United Auto Workers, il potente sindacato dei metalmeccanici che nei giorni scorsi ha annunciato l’endorsement per la sua ricandidatura alla Casa Bianca, in vista delle presidenziali del prossimo novembre. “Siete i migliori lavoratori del mondo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. E il leader dell’Uaw, Shawn Fein, ha assicurato: “Combatteremo fino alla fine e faremo in modo che Joe Biden sia il prossimo presidente”.

