L'attacco era mirato alle infrastrutture critiche nella regione di Dnipropetrovsk

Le autorità ucraine hanno riferito che questa notte la Russia ha sferrato un attacco con 24 droni e che 11 di questi sono stati distrutti dalle forze di Kiev. “Nella notte del 2 febbraio 2024, il nemico ha attaccato con 24 droni Shahed-136/131 dalle direzioni: Prymorsko-Akhtarsk – Russia, Chauda – Crimea. In particolare, l’attacco era mirato alle infrastrutture critiche nella regione di Dnipropetrovsk“, ha riferito l’Aeronautica militare Ucraina su Telegram, sottolineando che “le forze e i mezzi dell’aeronautica, in collaborazione con la difesa aerea delle forze di difesa ucraine, hanno distrutto 11 droni nemici nelle regioni di Dnipropetrovsk, Kherson, Kirovohrad e Kharkiv”. Inoltre, “almeno sette droni non hanno raggiunto i loro obiettivi“, ha aggiunto.

Attacco russo lascia al buio città natale Zelensky, salvi i minatori

A Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, un attacco di droni lanciato dalla Russia ha danneggiato un impianto di infrastrutture energetiche, lasciando 100.000 cittadini senza elettricità e 113 minatori bloccati nel sottosuolo, ha riferito il sindaco Oleksandr Vilkul. Il primo cittadino ha poi dichiarato che tutti i minatori sono stati portati in salvo dopo il parziale ripristino della fornitura elettrica.

