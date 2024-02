Poco prima il pilota aveva segnalato un guasto al motore

Un piccolo aereo si è schiantato giovedì in un parco di case mobili in Florida, uccidendo diverse persone a bordo del velivolo e in una casa, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Il pilota ha segnalato un guasto al motore poco prima che il velivolo precipitasse. L’incidente nel parco di case mobili Bayside Waters, a Clearwater. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata