Justin Mohn, 32 anni, è stato arrestato: in alcuni scritti aveva abbracciato una violenta retorica antigovernativa

Justin Mohn, 32 anni, accusato di omicidio di primo grado e di aver infierito sul cadavere, è stato arrestato: l’uomo è accusato di aver ucciso e decapitato il padre. Quando è stato arrestato era armato e aveva appena saltato una recinzione di una struttura della Guardia Nazionale a circa 160 chilometri di distanza, poche ore dopo l’omicidio. Il padre, identificato come Michael F. Mohn, è stato trovato decapitato nel bagno della casa di Levittown dove viveva anche il figlio. Il video su YouTube, della durata di oltre 14 minuti, mostra Justin Mohn che raccoglie la testa e identifica il padre per nome. Michael Mohn era un dipendente federale, un ingegnere della sezione geoambientale del Distretto di Filadelfia del Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti. “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere la tragica morte del nostro compagno di squadra Michael Mohn… I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia Mohn e siamo concentrati sul sostegno ai nostri dipendenti in lutto in questo momento”, ha dichiarato il distretto in un comunicato.

La polizia ha dichiarato che la moglie di Michael Mohn, Denice Mohn, è arrivata a casa e ha trovato il corpo verso le 19.00 di martedì. Gli agenti hanno trovato il corpo, un machete e guanti di gomma insanguinati. Denice Mohn ha detto alla polizia che la Toyota Corolla bianca del marito e suo figlio erano scomparsi. In una dichiarazione, YouTube ha detto che il video, che è stato caricato e non trasmesso in livestreaming, è stato rimosso per aver violato la sua politica di violenza grafica e il canale di Justin Mohn è stato chiuso. La polizia ha dichiarato che il video è rimasto online per circa cinque ore. Mohn, che è stato arrestato anche per possesso di armi, è stato citato in giudizio mercoledì e trattenuto senza cauzione con un’udienza fissata per l’8 febbraio. La polizia e i pubblici ministeri dovrebbero rilasciare ulteriori dettagli in una conferenza stampa venerdì.

Mohn avrebbe ‘abbracciato’ una violenta retorica antigovernativa in scritti pubblicati online che risalgono a diversi anni fa. Nell’agosto 2020, Mohn ha pubblicato un “pamphlet” online in cui cercava di sostenere che le persone nate nel 1991 o dopo – il suo anno di nascita – avrebbero dovuto portare avanti quella che definiva una “rivoluzione sanguinosa“. Si era anche lamentato a lungo di una causa che aveva perso e aveva incoraggiato l’assassinio di membri della famiglia e di funzionari pubblici. Alcuni siti lo definiscono anti-Biden. Nel video postato dopo l’omicidio, ha descritto suo padre come un impiegato federale da 20 anni. Mohn ha guidato l’auto del padre fino a Fort Indiantown Gap, dove è stato preso in custodia, ha dichiarato il capitano Pete Feeney del Dipartimento di Polizia di Middletown Township. Secondo Angela Watson, direttrice delle comunicazioni del Dipartimento degli Affari Militari e dei Veterani della Pennsylvania, i funzionari della struttura sono stati informati martedì tardi che il cellulare di Mohn aveva emesso un segnale acustico nelle vicinanze.

Nel 2018, Mohn ha citato in giudizio la Progressive Insurance, sostenendo di essere stato discriminato e successivamente licenziato da un lavoro presso un’agenzia di Colorado Springs perché era un uomo intelligente, troppo qualificato e troppo istruito. Un giudice federale ha dichiarato che Mohn non ha fornito alcuna prova che indichi che sia stato discriminato perché uomo, né per quanto riguarda la durata della sua formazione né per il fatto che gli sia stata negata la promozione a un posto di lavoro.

