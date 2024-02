I leader dell’Ue si sono incontrati per approvare un pacchetto di finanziamenti da 50 miliardi di euro

A Bruxelles, all’esterno del Consiglio europeo, è andata in scena una protesta pro Ucraina. I leader dell’Ue si sono incontrati per approvare un pacchetto di finanziamenti da 50 miliardi di euro per Kiev. I manifestanti, però, chiedono maggior supporto alle istituzioni continentali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata