Autorità pronte a dichiarare lo stato d'emergenza

Allarme siccità nella regione autonoma spagnola della Catalogna con le autorità pronte a dichiarare lo stato d’emergenza. I bacini d’acqua che servono sei milioni di persone, inclusa l’area di Barcellona, hanno meno del 16% della loro capacità, un minimo storico. La maggior parte dei cittadini non sta ancora avvertendo le difficoltà mentre i centri più piccoli sono già alle prese con le restrizioni: i residenti (nelle immagini il piccolo comune di Gualba) sono senza acqua potabile da dicembre. La prevista dichiarazione di emergenza abbasserebbe la quantità giornaliera di acqua consentita per scopi residenziali e comunali da 210 a 200 litri a persona. L’agenzia idrica della Catalogna afferma che il residente medio utilizza 116 litri al giorno a casa. Anche l’agricoltura e l’industria vedrebbero tagli. La dichiarazione di emergenza regionale ridurrebbe dell’80% l’acqua per l’irrigazione delle colture, del 50% per gli allevamenti e del 25% per l’industria.

