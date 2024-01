Il governo locale dovrebbe dichiarare lo stato di emergenza

Emergenza siccità in Catalogna con il governo catalano che dovrebbe dichiarare lo stato d’emergenza. Una decisione che influenzerà la quantità di acqua che può essere utilizzata: ad esempio, le docce pubbliche rimarranno chiuse e ci sarà un limite massimo di litri per abitante oltre che per enti. Ai minimi storici anche la palude Sau, una delle più grandi della regione autonoma. Il livello dell’acqua del bacino è al 5%. La palude Sau è frequentatissima d’estate per gli sport d’acqua.

