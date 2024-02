La capitale belga ospiterà oggi un Vertice europeo straordinario su bilancio Ue e aiuti all'Ucraina

La protesta degli agricoltori arriva a Bruxelles, con numerosi trattori che hanno raggiunto la capitale belga, sede oggi del Vertice europeo straordinario sul bilancio Ue e sugli aiuti all’Ucraina. Le manifestazioni del primo settore si sono diffuse in tutta Europa, chiedendo ai leader continentali azioni concrete. La Commissione europea ha proposto ieri di rinnovare per un altro anno la sospensione dei dazi e delle quote di importazione sulle esportazioni ucraine verso l’Ue, rafforzando al contempo la protezione dei prodotti agricoli comunitari sensibili. Inoltre, ha proposto di consentire agli agricoltori dell’Ue di avvalersi di deroghe per il 2024 alle norme della Politica Agricola Comune che li obbligano a mantenere non produttive alcune parti dei loro terreni.

