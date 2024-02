131 profughi dal Myanmar: in maggioranza donne e bambini

Un’imbarcazione di profughi della minoranza birmana musulmana dei Rohingya è arrivato sulle coste di Aceh, in Indonesia. A bordo 131 persone, soprattutto donne e bambini. Pescatori locali hanno rifocillato con cibo e acqua le persone. L’anno scorso circa 4.500 Rohingya sono fuggiti dal Myanmar verso il vicino Bangladesh per le persecuzioni subìte in patria da parte della giunta militare. 569 persone sono morte durante la traversata in mare.

