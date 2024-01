Per la prima volta nella sua storia lunga 143 anni, donne e ragazze si sono unite e hanno guidato il corteo attraverso la città

Come da tradizione a Lerwick, capitale delle isole Shetland, in Scozia, è andato in scena l’annuale festival dei vichinghi (Up Helly Aa). Accese più di mille torce durante le due processioni, una al mattino e l’altra alla sera, per celebrare l’eredità norrena di questi luoghi. A illuminare la notte il rogo della riproduzione di una nave vichinga. Per la prima volta nella sua storia lunga 143 anni, donne e ragazze si sono unite alla squadra Jarl e hanno guidato il corteo attraverso la città. Il festival si tiene l’ultimo martedì di ogni gennaio.

