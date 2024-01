Le Idf hanno dichiarato di aver ucciso militanti armati in tutta l'area e di aver trovato agenti della Jihad islamica nascosti in una scuola

L’esercito israeliano ha dichiarato che le sue truppe continuano a operare nella Striscia di Gaza settentrionale e centrale, rilasciando nuove immagini sulle attività dei suoi soldati. Le Idf hanno dichiarato di aver ucciso militanti armati in tutta la Striscia e di aver trovato agenti della Jihad islamica nascosti in una scuola, pronti a lanciare razzi poi distrutti dalle stesse forze armate di Tel Aviv. L’offensiva israeliana ha ucciso oltre 26.700 palestinesi, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, governato da Hamas, il cui conteggio non separa i civili dai combattenti.

