Le due gemelle georgiane festeggiano il loro "nuovo" incontro con un video pubblicato sui social

Amy e Ano sono due sono gemelle georgiane che, appena nate, sono state portate via dalla madre e vendute a famiglie separate. I loro destini si sono incrociati qualche mese fa, quando si sono scoperte per caso grazie a un talent show in TV – Georgia’s Got Talent – e un video su TikTok. Indagando sul loro passato, hanno scoperto di essere tra le migliaia di neonati in Georgia rubati dagli ospedali e venduti. Una volta scoperta la loro reciproca esistenza, Amy e Ano hanno viaggiato dalla Georgia alla Germania, nella speranza di trovare la loro madre biologica. Le due gemelle hanno incontrato la donna a Lipsia e negli ultimi due anni hanno ricostruito la loro storia. Nel lungo racconto, la madre ha spiegato loro di essersi ammalata dopo il parto e di essere caduta in coma. Quando si è svegliata, il personale dell’ospedale le ha detto che poco dopo la nascita, le bambine erano morte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata