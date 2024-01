Lavrov: "Assurdo sostenere che attaccheremo altri dopo Kiev". L'aereo militare Il-76 è stato abbattuto

La scorsa notte le forze russe hanno attaccato l’Ucraina con 35 droni shahed, 15 dei quali sono stati abbattuti dalle forze di Kiev. Lo riferisce l’aeronautica Ucraina, citata da Ukrainska Pravda. “Le forze e i mezzi dell’aeronautica militare, in collaborazione con la difesa aerea delle forze di difesa ucraine, hanno distrutto 15 droni aerei nemici nelle zone di Mykolaiv, Sumy, Cherkassy, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Kharkiv, Regioni di Kherson e Kiev”, spiega l’aeronautica di Kiev.

Lavrov: “Assurdo sostenere che attaccheremo altri dopo Kiev”

Le affermazioni dei leader occidentali secondo cui i Paesi baltici, la Svezia e la Finlandia potrebbero essere “i prossimi” a essere attaccati dalla Russia dopo l’Ucraina sono “assurde“. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov durante un incontro con i capi delle missioni diplomatiche russe. Lo riporta la Tass. “L’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, che lavora come consulente o consigliere della squadra del presidente ucraino Vladimir Zelensky, ha affermato che l’Occidente vede l’Ucraina come un ‘bastione difensivo’ di fronte alla Russia”, ha affermato Lavrov.

“Tutti dicono direttamente: se la Russia vince e difende i suoi interessi in questa guerra, allora gli Stati baltici, la Svezia, la Finlandia saranno i prossimi”, ha aggiunto. “L’assurdità di tali affermazioni è chiara a tutti – ha osservato Lavrov – a chiunque comprenda anche minimamente la storia e gli obiettivi che abbiamo apertamente, senza nasconderci, annunciato riguardo all’operazione militare speciale in Ucraina. Stiamo eliminando un’ingiustizia storica. Stiamo eliminando i tentativi non solo riscrivere la storia dei popoli del nostro Paese e di trasformare i territori moderni su cui i russi e altri popoli della Russia hanno vissuto per secoli in un trampolino di lancio che la Nato”.

Media Mosca: “Aereo militare Il-76 è stato abbattuto”

I dati emersi dalle scatole nere dell’aereo militare Il-76 precipitato nella regione di Belgorod “escludono tutte le possibili versioni dell’incidente e confermato che il velivolo è stato abbattuto in aria“. Lo riporta la Tass citando una fonte delle forze dell’ordine russo. L’analisi dei dati – ha riferito la stessa fonte “è in fase di completamento”.

