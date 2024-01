Il presidente francese in visita di Stato

Grande accoglienza in Svezia per il presidente francese Emmanuel Macron, all’inizio di una visita di Stato di due giorni nel Paese scandinavo. Il capo dell’Eliseo e la moglie Brigitte sono stati ricevuti dal re Carl XVI Gustaf nel cortile interno del castello reale di Stoccolma, la residenza ufficiale dei reali svedesi. L’ultima volta di un presidente francese in Svezia è stata nel 2000 con Jacques Chirac.

