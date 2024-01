Il presidente americano parla alla cena di raccolta fondi del partito democratico

Il Presidente americano Joe Biden è in Sud Carolina determinato a riconquistare gli elettori afroamericani che sono stati fondamentali per la sua elezione. “Voi siete il motivo per cui sono presidente. Siete il motivo per cui Kamala Harris è una storica vicepresidente. E il motivo per cui Donald Trump è un ex presidente sconfitto. Siete il motivo per cui Donald Trump è un perdente. E il motivo per cui vinceremo e lo batteremo di nuovo”, ha aggiunto Biden nel suo discorso alla cena di raccolta fondi del partito democratico.

