Parigi, imbrattato il vetro che protegge il quadro di Leonaardo Da Vinci

Due attiviste per l’ambiente hanno imbrattato il vetro che protegge La Gioconda, al museo parigino del Louvre, lanciandogli contro della zuppa. Le due manifestanti, come mostra un video diffuso in rete, hanno esibito delle magliette con la scritta “Riposte alimentaire” (“Risposta alimentare“). Non è la prima volta che il quadro più famoso del mondo è oggetto di atti dimostrativi da parte di attivisti per il clima. Nel maggio del 2022, infatti, contro la tela di Leonardo Da Vinci, sempre protetta da un vetro, un attivista scagliò una torta.

